Venezia, Grandi Navi resteranno fuori dalla laguna

Al via un concorso di idee per trovare nuove modalità per portare i crocieristi nella città. Provvisoriamente le Grandi Navi attraccheranno al Porto Marghera.

Le grandi navi da crociera non potranno più entrare nella laguna di Venezia. Lo ha stabilito un decreto atteso da anni, approvato ieri in sede di Consiglio dei Ministri che introduce disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico. Una decisione che appare inevitabile dopo l'incidente del 2 giugno 2019, quando una nave della MSC Crociere si schiantò sulla banchina di San Basilio.

"Una decisione giusta e attesa da anni: il Consiglio dei ministri approva un decreto legge che stabilisce che l’approdo definitivo delle Grandi Navi a #Venezia dovrà essere progettato e realizzato fuori dalla laguna, come chiesto dall’@UNESCO", ha commentato con un tweet il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

​Il concorso di idee

il decreto prevede l’indizione entro due mesi, da parte dell’Autorità portuale del Mare Adriatico settentrionale, di un concorso di idee, volto a raccogliere proposte e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40mila tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

A tal fine verranno stanziati 2,1 milioni di euro.

Temporaneamente le grandi navi da crociera che arriveranno a Venezia saranno dirottate sulle banchine industriali di Porto Marghera, per evitare il transito davanti a San Marco e nel Canale della Giudecca.