Pasqua zona rossa, i "congiunti fuori regione" chiedono regole chiare

Riassumo: #congiuntifuoriregione chiedono che il ricongiungimento a familiari o a #PartnerNonConviventi sia legittimato in autocertificazione tra i motivi di NECESSITÀ, in maniera chiara. Non come il concetto di "abitazione", che essendo vago, resta all'interpretazione delle FDO. pic.twitter.com/PZVoG9oFFY