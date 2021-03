Vaccini, Figliuolo: regioni devono vaccinare chi vi abita per lavoro, non solo i residenti

L'obiettivo del piano vaccinale è di somministrare 500 mila dosi al giorno a partire da fine aprile per raggiungere l'immunità di gregge ad ottobre 2021. In arrivo 8 milioni

A partire dalla terza settimana di aprile l'Italia somministrerà a regime 500 mila vaccinazioni al giorno con l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge "entro fine settembre".

E' questo il target stabilito dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Figliulo, sentito martedì mattina in audizione nelle commissioni Affari sociali di Camera e Senato sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini.

"Il perseguimento della massima disponibilità di vaccini e vaccinatori è il punto di partenza imprescindibile su cui concentrare gli sforzi", ha detto Figliulo, spiegando che il governo punti a vaccinare l'80% della popolazione entro il 30 settembre dando priorità ai più vulnerabili.

Le linee operative del super commissario sono tre:

approvvigionamento efficace dei vaccini; monitoraggio costante delle forniture; capillarizzazione della somministrazione, che per Figliuolo è la "condizione essenziale del successo della campagna vaccinale", da realizzare con l'ampliamento dei vaccinatori.

Quest'ultimo obiettivo verrà raggiunto non solo tramite accordi con i medici di medicina generale e studi privati, ma con il coinvolgimento di pediatri, medici di ambulatori, medici sportivi, odontoiatri, farmacisti e assunzione di medici a chiamata.

Inoltre il piano prevede di estendere i centri vaccinali a palestre, scuole e persino strutture della Conferenza episcopale italiana.

In questo senso, Figliuolo ha valutato positivamente l'iniziativa delle parrocchie siciliane di mettere a disposizione i loro locali il sabato di Pasqua per effettuare le vaccinazioni.

"Sabato 3 aprile in Sicilia ho appreso che presso 500 diocesi si prevedrà a somministrare dosi vaccinali in chiesa, qualora la diocesi raggiunga 50 prenotazioni. Questa è buona pratica. Ci sono ulteriori 420 siti per possibili somministrazioni", ha detto Figliulo.

Obbligo delle regioni di vaccinare i non residenti

In base ad un'ordinanza emessa ieri le regioni hanno l'obbligo di vaccinale i non residenti, ha ricordato il commissario per l'emergenza.

"Ciascuna Regione o Provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente, ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o nella Provincia autonoma"

Con le misure sinora adottate, inclusa quella di somministrare in giornata le dosi in eccesso ai soggetti disponibili alla vaccinazione, il commissario ha ricordato che nel mese di marzo sono state somministrate 5 milioni di dosi con picchi di 250 mila al giorno.

© REUTERS / Remo Casilli Vaccinazione di massa con il vaccino Oxford-AstraZeneca in un centro di vaccinazione nella città militare della Cecchignola, Italia

"Nel solo mese di marzo le forniture ammontano a 7,6 milioni di dosi e solo in questa settimana ne stanno arrivando circa 3 milioni: ieri oltre un milione di Pfizer, domani oltre 500mila Moderna e oltre un milione 300mila AstraZeneca su un totale di 14,2 milioni nel primo trimestre", ha sottolineato. "Sostanzialmente abbiamo recuperato molto del divario – ha concluso – Da inizio campagna si aspettavano 15,6 milioni di dosi e noi chiudiamo a 14,2".

Le vaccinazioni in Italia

Al 30 marzo sono state somministrate 9.658.927 dosi di vaccino anti-Covid su un totale di 11.247.180, pari all'85.9%. Le persone immunizzate con entrambe le dosi sono 3.037.122.