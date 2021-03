Liguria, Toti blinda la Pasqua: seconde case e barche vietate anche a residenti

esteso il divieto

anche ai residenti

Con un provvedimento che blinda la Pasqua per fermare la diffusione dei contagi in Liguria, il presidente della regione Giovanni Toti hadi raggiungere le seconde case. L'ordinanza, annunciata in conferenza stampa, sarà firmata martedì mattina ed entrerà in vigore dal 31 marzo sino al 6 aprile, includendo quindi il lunedì di Pasquetta.

Lo stop agli spostamenti interni riguarderà anche barche e roulotte adibite a seconde case, ubicate in comuni diversi da quello di residenza ed è finalizzato ad evitare assembramenti e scongiurare la circolazione del virus nella regione in zona rossa.

"E' un provvedimento che mi spiace prendere, ma essendo zona rossa riteniamo di fare un danno limitato all'economia della Regione, provando così ad abbassare la curva dei contagi", ha precisato Toti.

Il lockdown di Pasqua

Da sabato prossimo l’Italia si tingerà interamente di rosso per tre giorni. Durante il lockdown di Pasqua saranno banditi pic-nic all’aperto, aperitivi e pranzi al ristorante.

Però sarà consentito, come per le festività natalizie, spostarsi una volta al giorno verso le abitazioni di amici e parenti.

Gli spostamenti verso le seconde case per il solo nucleo convivente sono consentiti anche in zona arancione o rossa.

L’abitazione deve essere di proprietà o in affitto a lungo termine con contratto sottoscritto prima del 14 gennaio del 2021.

Tuttavia alcune regioni hanno scelto di limitare questa possibilità, come la Campania, che ha vietato gli spostamenti verso le seconde case da giovedì 18 marzo a lunedì 5 aprile, salvo per “motivi di urgenza o necessità”.