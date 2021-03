Asl Brindisi, procedimento disciplinare per 4 infermieri 'no vax'

Nella struttura pugliese si prendono in considerazione provvedimenti anche nei confronti altri 87 infermieri, 34 medici, 14 operatori sanitari, 11 tra medici di base e pediatri, 6 specialisti convenzionati.

Via ai procedimenti disciplinari per quattro infermieri 'no vax' della Asl di Brindisi. Lo riporta il Fatto Quotidiano.

Nella struttura i dipendenti attualmente non vaccinati sarebbero 264 ma i quattro sanzionati sono gli unici che finora si sono apertamente opposti alla vaccinazione.

A rischio punizione altri 135 lavoratori della Asl (87 infermieri, 14 operatori sanitari, 11 tra medici di base e pediatri, 6 specialisti convenzionati).

Il pugno duro era iniziato con l'introduzione di una serie di ferie forzate, nonostante l'opposizione dei sindacati che ritenevano il provvedimento illegittimo.

Gli infermieri 'renitenti' avranno comunque diritto a un contraddittorio in cui avranno facoltà di chiarire le proprie motivazioni e le conseguenti scelte.

Già il 27 marzo l'Ordine dei medici si era detto favorevole a sanzioni per gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino, già anticipate dal premier Draghi.