Covid zone, 3 Regioni passano in rosso: ecco cosa non si può più fare

Tre Regioni entrano in zona rossa questa settimana e una ne uscirà a partire da martedì. Ecco in sintesi cosa si potrà fare e cosa no.

Nessuna promozione in zona arancione questa settimana, e solo bocciature con 3 Regioni che iniziano la settimana con il passaggio in zona rossa decisa dal Ministero della Salute con ordinanza, a seguito dell’analisi dei dati epidemiologici fatta dalla Cabina di regia venerdì scorso.

Passano quindi in zona rossa la Valle d’Aosta, la Toscana e la Calabria.

Al momento l’Italia si divide in zone arancioni e zone rosse, per volontà del governo che con un Dpcm aveva deciso a metà marzo di abolire temporaneamente le zone bianca e gialla.

Sono 7 le regioni che restano in zona arancione più una provincia autonoma, e sono la Sardegna, la Provincia autonoma di Bolzano, l’Umbria, il Molise e le Marche, la Basilicata e la Sicilia.

Tuttavia il Lazio è atteso passare in zona arancione a partire da martedì 30 marzo e cioè da domani.

Il resto dell’Italia, 12 Regioni più la Provincia autonoma di Trento, sono in rosso e lo resteranno almeno fino a dopo Pasqua dal momento che nei giorni clou delle festività, tutta Italia si tingerà temporaneamente di rosso.

Cosa si può fare e non si può fare in zona rossa

Le Regioni in zona rossa vivono il massimo delle restrizioni. In questa condizione di limitazione degli spostamenti le persone devono restare in casa e spostarsi con l’autocertificazione.

Si esce di casa per andare a lavorare presso le attività ancora aperte, per effettuare una visita medica presso i centri ospedalieri che non le hanno sospese e per altre esigenze.

Ammessi anche gli spostamenti per fare la spesa di generi alimentari e presso tutte quelle attività che il Dpcm ha lasciato aperte come tabaccherie, edicole, ecc.

In zona rossa troveremo chiusi i barbieri e i parrucchieri, ma in compenso chi vorrà organizzarsi una vacanza all’estero verso nazioni “aperte” lo potranno fare, il Viminale ha pubblicato una nota giorni fa che non vieta gli spostamenti a chi vuol andare in vacanza all’estero, anche se vive in una regione dichiarata zona rossa.