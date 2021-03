Bahrain, Renzi al Gp di F1: le proteste sui social

Polemiche per la presenza del leader di Italia Viva all'ultimo Gp di F1, non sfuggita all'occhio attento degli utenti di Twitter che non l'hanno presa benissimo.

Continuano a suscitare polemiche i viaggi in Medio Oriente di Matteo Renzi.

Dopo le polemiche seguite alla sua presenza a un forum economico a Riad, in cui ha definito l'Arabia Saudita "culla del Rinascimento del futuro", arrivano quelle in merito alla sua presenza nei paddock del Gp di F1 in Bahrain.

Diventa infatti davvero difficile per una popolazione che da un anno è soggetta a pesanti limitazioni vedere un membro della sua classe dirigente spostarsi liberamente in barba alle restrizioni.

C'è chi scherzando vorrebbe vedere l'autocertificazione con cui l'ex premier ha motivato il suo spostamento.

Sto cercando sul sito del ministero dell’interno la #autocerticazione che ha fatto #Renzi



Renzi nei paddock del Gp di Formula 1 in Bahrain con il principe. Le proteste sui social: "Noi in zona rossa e lui a divertirsi" https://t.co/R5qiVjsS0X via @repubblica — Roberto (@iomaredinverno) March 28, 2021

​Altri sottolineano l'ingiustizia di vedere qualcuno che se ne va in giro per altre nazioni mentre per i comuni cittadini non è possibile varcare i confini regionali.

Quindi io non posso tornare (giustamente) in un'altra regione per rivedere i miei parenti, ma #Renzi può andare a vedere il gp di Formula 1 in #BahreinGP. Ok https://t.co/espMJZcohJ — Antonio Indolfi (@endallfee) March 28, 2021

​Infine c'è chi evidenzia come i comuni mortali chiusi in casa possano vedere sol in TV un evento che invece per altri è fruibile dal vivo.