Grillo: "Limite due mandati è un pilastro fisso". Parlamentari sgomenti

Beppe Grillo si presenta a sorpresa in videoconferenza e lascia i parlamentari in subbuglio con le sue dichiarazioni sulla regola dei massimo due mandati del Movimento 5 Stelle.

Come riferisce RaiNews, il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, si è presentato in videoconferenza con i gruppi di parlamentari per discutere del ruolo proprio e del partito nella politica.

Grillo ha riconfermato l'importanza del limite dei due mandati , da sempre punto focale per il M5S per combattere il perseguire la politica come carriera, arrivando anche a mettere in discussione la propria permanenza all'interno del Movimento: "L'ho già detto a Conte, resterò nel M5S se resta questo pilastro".

Le parole di Grillo hanno lasciato molti parlamentari sgomenti, in quanto ormai da tempo, sebbene non in maniera ufficiale, si dava per scontato la creazione di eventuali deroghe che permetterebbero di continuare la partecipazione politica a molti membri che invece resterebbero tagliati fuori con il limite dei due mandati previsti dal M5S.

Tuttavia, Grillo ha rassicurato che i parlamentari ai quali fosse scaduto il mandato "non saranno abbandonati" e si potrà "trovare un accordo".

L'intervento di Grillo assieme a Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, alla conferenza è arrivato di sorpresa, in quanto la sua partecipazione non era prevista, in quanto la convocazione prevedeva soltanto il consulente delle politiche green di Grillo, Marco Morosini.

Il fondatore del Movimento ha anche parlato dell'operazione 2050 ideata con Giuseppe Conte, e parlando dell'ex premier ha detto: "Conte è meraviglioso, presto voteremo".