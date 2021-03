Alitalia, via libera ad aiuti Ue per danni da Covid

Via libera agli aiuti dell'Unione Europea alla compagnia di bandiera Alitalia per aiutarla con i danni subiti dall'emergenza da coronavirus.

La Commissione Europea ha approvato venerdì i 24.7 milioni di euro stanziati dal Governo italiano per compensare la compagnia aerea Alitalia per i danni subiti a causa della pandemia di Covid, come riporta Ansa.

"L'emergenza da Covid e le restrizioni per limitarne la diffusione stanno durando più a lungo di quanto sperassimo", ha dichiarato la vicepresidente.

CC0 / Pixabay Aereo Alitalia

Le misure varate, in linea con le normative europee degli aiuti di Stato, consentono all'Italia di compensare idiretti di Alitalia tra il 1novembre e il 31 dicembre 2020, causati dalle restrizioni sui viaggi e gli spostamenti, come ha dichiarato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva e responsabile della politica di concorrenza.

Gli aiuti approvati venerdì si vanno ad aggiungere a un precedente intervento dell'UE del 4 settembre 2020 sempre a favore della compagnia di bandiera, nel quale l'Italia aveva stanziato 199.45 milioni di euro (rilasciati in due tranche) per compensare le perdite e i danni subiti dal 1o marzo al 15 giugno 2020 nel pieno della pandemia di coronavirus su 19 rotte internazionali e intercontinentali di Alitalia.