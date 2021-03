Bollettino di oggi: 23.987 contagi, 457 morti e 19.764 guariti

Finora in Italia sono state somministrate 8.765.085 dosi di vaccino, mentre 2.787.749 persone hanno ricevuto entrambi le dosi, completando così la vaccinazione.

In base ai dati odierni, il computo complessivo dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 3.488.619.

Nell'ultimo giorno a 19.764 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus, circa 2mila in meno di ieri. Complessivamente il numero di guariti arriva a 2.814.652.

Oggi il coronavirus si è portato via 457 vite, 3 meno di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono decedute per Covid 107.256 persone.

Nel Paese ad oggi ci sono 566.711 persone positive al coronavirus, 3.753 in più di un giorno fa. Tra queste 534.611 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare. Nelle terapie intensive si trovano 3.628 pazienti, 8 in più di ventiquattro ore fa, mentre i ricoverati con sintomi sono 28.472, 48 in più di ieri.

Tra i 23.987 nuovi casi rilevati oggi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 5.077, seguita da Emilia-Romagna con 2.391, Puglia con 2.162, Piemonte con 2.117, Veneto con 2.095 e Lazio con 2.006. Sopra mille anche Campania e Toscana, mentre nelle altre regioni i nuovi contagi sono stati a tre cifre, ad eccezione di Molise e Valle d'Aosta rispettivamente con 53 e 57 casi.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 354.982 tamponi e il tasso di positività è stato pari al 6,8%, con variazione nulla rispetto al dato di ieri.