Zaia: "Campania fa bene con Sputnik V, se Governo non si oppone avevo ragione io"

Il governatore del Veneto Luca Zaia si è espresso per commentare la decisione della Regione Campania del presidente Vincenzo De Luca, con cui in passato non erano mancate polemiche, di acquistare in autonomia dal governo il vaccino russo anti-Covid Sputnik V per accelerare la campagna di vaccinazione.

"Se lo farà e il governo non avrà nulla da dire, allora tutti potranno comprarlo liberamente e avevo ragione io... Se il governo non ha nulla da dire, conferma che le Regioni possono acquistare il vaccino e non era vero che i vaccini erano di esclusiva competenza dell'Unione Europea", ha dichiarato Zaia, citato dall'Adnkronos, aggiungendo che "la Campania fa bene."

Intervenuto in una conferenza stampa accompagnato dal ministro della Salute Roberto Speranza, il premier Mario Draghi si è astenuto da commenti di carattere giuridico sui contratti delle amministrazioni locali con i fornitori di vaccini, ma allo stesso tempo ha esortato alla prudenza rilevando la mancanza di autorizzazione dell'Ema e rivendicando il primato del coordinamento europeo sulla questione di scelta dei vaccini. Per il presidente del Consiglio, cercare altre strade è possibile solo in assenza di soluzioni da parte dell'Europa.

In precedenza la Regione Campania ha siglato un contratto con il fondo russo per l'acquisto del vaccino Sputnik V per ovviare alla carenza di dosi e accelerare la campagna vaccinale.

Nel corso della giornata di oggi si è saputo che dopo Pasqua lo Spallanzani di Roma analizzerà lo Sputnik V per valutarne l'efficacia contro le varianti del coronavirus e per accertarne i benefici come eventuale dose di richiamo per altri vaccini di struttura simile, come AstraZeneca.