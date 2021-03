Antilope con gamba fratturata partorisce cucciolo, evento eccezionale a Bergamo

Cucciolo di antilope sitatunga nasce in condizioni eccezionali, dopo che la madre aveva subito un intervento ad un arto per una grave frattura scomposta.

Nel parco faunistico ‘Le Cornelle’ in provincia di Bergamo una antilope con gamba fratturata ha dato alla luce un cucciolo. Nonostante il grave problema medico, con l’ausilio dei veterinari dell’ospedale veterinario universitario di Lodi, è stato possibile compiere questo piccolo miracolo.

La madre era stata operata appena 40 giorni prima del parto per una frattura scomposta dell’arto anteriore destro. Un delicato intervento sia per l’entità della frattura che per la gravidanza dell’antilope.

L’operazione all’arto dell’antilope è durato 4 ore ed ha previsto l’innesto di un fissatore Ilizarov, che ha fissato una sorta di gabbia all’osso attraverso dei fili d’acciaio che permetteranno alla frattura di saldarsi e guarire nel tempo.

40 giorni dopo l’intervento, quindi, è avvenuto il parto dell’antilope che ha riconosciuto il cucciolo e lo ha allattato regolarmente.

Viene fatto notare che, anche se la madre è alla sua prima gravidanza, ha dimostrato un grande spirito materno andando ad accudire e difendere il suo piccolo.

Madre e figlio di antilope sitatunga, specie originaria del Senegal e del Kenya, sono state riaccolte all’interno del parco ospitate in un box separato per vivere in una condizione di stretta osservazione.

Il nome del piccolo

Partita ora la competizione per l’assegnazione del nome. Dal 26 al 28 marzo chiunque potrà suggerire un nome per il cucciolo di antilope sitatunga comunicandolo al Parco Le Cornelle.