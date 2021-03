La Campania chiude contratto per comprare lo Sputnik V

La regione Campania chiude un contratto con un fondo russo per l'acquisto del vaccino Sputnik V per ovviare alla carenza di dosi e accelerare la campagnia vaccinale.

Il presidente della regione Campania Vincenzo de Luca ha dichiarato la chiusura del contratto con un fondo russo per l'approvvigionamento del siero vaccinale Sputnik V, comunica La Repubblica. Il contratto stesso e le forniture sono però subordinati al sì di Ema e Aifa.

Soresa

Le trattative sono state condotte da, società per azioni regionale che elabora e gestisce le operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario in ambito sanitario della regione.

Nelle direttive per l'acquisto del vaccino, era stato denotato il bisogno urgente di procurare delle dosi da "società farmaceutiche che abbiano prodotto vaccini anti-Covid, già autorizzati o in corso di autorizzazione presso l’Ema o l’Aifa, e già in corso di somministrazione, in Italia o in altri Paesi, europei o extraeuropei".

In risposta alla Soresa è intervenuto soltanto il fondo russo Humane Vaccine, rendendo disponibile la fornitura delle dosi richieste. L'accordo è stato siglato proprio con loro, e al momento si attende soltanto l'approviazione finale dell'Ema e dell'Aifa per dare il via alla fornitura.

prima a introdurre il quinto vaccino

ulteriori

Con questo contratto, la Campania di de Luca sarà laanti-Covid in Europa, a seguito di una procedura iniziata lo scorso 2 marzo, con la richiesta della Giunta regionale della Campania a Soresa di "verificare la disponibilità e la possibilità di acquisire sul mercato dosi vaccinalirispetto a quelle disponibili per il territorio regionale”, per facilitare la campagna vaccinale.