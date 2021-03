Roma, alla banda della Magliana confiscati beni per 13 milioni di euro

In seguito al decreto emesso oggi dalla Sezione specializzata misure di prevenzione del Tribunale civile e penale di Roma, i carabinieri del comando provinciale hanno provveduto alla confisca di beni, mobili e immobili, di uno degli ex boss della 'Banda della Magliana', Salvatore Nicitra, per un valore di circa 13 milioni di euro. Lo stesso decreto stipula per Nicitra e suoi sodali l'obbligo di soggiorno per tre anni nel Comune di residenza.

Jackpot

38 persone

Le misure di questo decreto sono il risultato dell'indagine "", conclusa nel febbraio 2020 con ordinanza di custodia cautelare per, ritenute appartenenti a un’associazione per delinquere.

Nicitra e i suoi collaboratori hanno negli anni monopolizzato e tenuto sotto controllo il settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo (slot machine, videolottery, giochi e scommesse on line) nel nord di Roma, posizionate in numerosi centri commerciali della capitale e nella provincia.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ringraziato su Twitter il comando dei carabinieri e la procura di Roma per il servizio svolto e il compimento dell'operazione. "Avanti insieme contro la criminalità. Fuori la mafia da Roma", ha scritto.

