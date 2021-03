Effetto "Letta e Conte", il PD guadagna terreno

Un sondaggio del magazine digitale dell'istituto di ricerche demoscopiche e consulenza Quorum, YouTrend, ha riportato i risultati dei sondaggi politici sul voto alle liste dei vari partiti.

Come già si era intravisto la scorsa settimana, i dati mostrano un chiaro cambio nelper i democratici a seguito dell'elezione dialla segreteria del Partito Democratico, che guadagna quasi mezzo punto e si stacca ulteriormente da Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle.

La prima posizione è tuttora occupata dalla Lega di Salvini, con il 23% dei voti, mentre il PD mantiene la seconda posizione con un nuovo 18%. In parità al terzo posto con il 16,9% vi sono FdI e M5S, che tuttavia si vedono sostenuti nel consenso dal cosiddetto "effetto Conte", in seguito alla dichiarazione dell’ex premier della possibilità di mettersi alla guida del Movimento.

L'elezione di Letta appare come un segnale della ripresa della contrapposizione tra sinistra e destra, soprattutto in seguito alle critiche del centrodestra della legge sullo ius soli promossa da Letta, che ha diviso molto l'opinione pubblica ma che non si è protratta per lungo tempo di fronte all'emergenza sanitaria.

Al centro dell'agenda del Governo e del Presidente del Consiglio vi è ancora la questione Covid, e Draghi vede ancora un fortedegli italiani in accordo con il Presidente di "commissariare la gestione vaccinale delle Regioni inefficienti", dopo le sue accuse in Parlamento di alcune regioni con dati non soddisfacenti nella campagna vaccinale.