Sicilia, le chiese diventano centri di vaccinazione: regione firma accordo con la Cei

Il sabato di Pasqua 500 parrocchie siciliane metteranno a disposizione i loro locali per la vaccinazione di persone in fascia d'età compresa fra 69 e 79 anni.

L'assessorato alla Salute della regione Sicilia ha siglato un accordo con la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per coinvolgere le parrocchie nella campagna di vaccinazione.

Si parte il prossimo 3 aprile, il sabato di Pasqua, con 20 parrocchie di Trapani e altri comuni della provincia, Agro Ericino e Agro Trapanese, Valderice, Custonaci, Favignana, Castellammare del Golfo e Alcamo.

Le adesioni non arrivano solo dal trapanese. Anche le parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo di Petralia Sottana, comune delle Madonie in provincia di Palermo, renderà disponibili i suoi locali per la somministrazione dei vaccini.

Come funziona l'iniziativa

Il piano prevede l'adesione di 500 chiese in tutta l'isola, che diventeranno per un giorno centri di vaccinazione.

Ogni parrocchia somministrerà sino a 100 dosi di AstraZeneca ad un target incluso nella fascia d'età tra i 69 e i 79 anni.

La vaccinazione sarà effettuata se ci sarà un minimo di 50 prenotazioni

Per prenotare si dovrà contattare la parrocchia stessa.

La situazione in Sicilia

Cresce il numero di casi e di decessi nell'isola, in zona arancione, con 765 casi e 22 decessi registrati nella giornata di mercoledì. I guariti invece sono 845.

Nonostante la relativa crescita rispetto al giorno precedente, quando erano stati accertati 751 casi e 20 decessi, si alleggerisce il carico di ospedali e terapie intensive. I ricoveri così come i posti letto in rianimazione calano di due unità.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, in Sicilia sono state somministrate 684.858 dosi, pari all'88% del totale di 778.525 dosi ricevute. La regione è undicesima per il rapporto tra vaccini somministrati sul totale delle dosi.