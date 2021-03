Covid Italia, oltre 2,7 milioni di italiani hanno ricevuto due dosi di vaccino

In circa tre mesi di campagna vaccinale sono 2,7 milioni gli italiani che hanno ricevuto ambedue le dosi di vaccino anticovid, mentre sono poco più di 8,5 milioni quelli che ne hanno ricevuta almeno una.

Sono ad oggi 2.706.381 le persone vaccinate in italia con entrambe le dosi di vaccino anticoronavirus.

E' quanto emerge dal bollettino diramato nelle scorse ore dal Ministero della Salute. Per quanto concerne i numeri assoluti, le dosi di vaccino anticovid somministrate in Italia al 25 marzo sono 8.506.277.

Analizzando le inoculazioni per genere, invece, si evince che in totale i preparati sono stati somministrati a 5.118.816 donne e 3.387.461 uomini.

Task force di Figliuolo in Molise e Basilicata

In queste ore è stato inoltre reso noto che prossimamente le task force del Commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo saranno inviate in Molise e Basilicata.

formati da un medico e due infermieri

supportare le strutture già operative

La campagna vaccinale in Italia

Il ruolo di questi gruppi di lavori,, sarà quello dinella campagna di vaccinazione e di favorire l'accesso alle vaccinazioni nei centri abitati più isolati.

Le vaccinazioni in Italia hanno avuto inizio il 27 settembre 2020, in base a quanto stabilito dal piano della Commissione europea.

Fino ad oggi sono quattro i vaccini anticovid autorizzati per l'uso di emergenza in Italia: Pfizer-BioNTech, Moderna. Janssen e AstraZeneca.