Venezia compie 1.600 anni, i festeggiamenti in streaming per la pandemia

La leggenda narra che 1.600 anni fa, il 25 marzo del 421, venne posata la prima pietra nella laguna che oggi conosciamo come Venezia. Per questo oggi nella città veneta si festeggia questo compleanno speciale con appuntamenti ed eventi, trasmessi in streaming a causa della crisi legata al coronavirus e senza turisti.

Venezia, quindi, festeggia i suoi 1.600 anni. La ricorrenza cade nella data in cui si ritiene, secondo le cronache di Martino da Canal, che venne posata la prima pietra per la creazione di un luogo di culto che oggi è la chiesa di San Giacomo (o Giacometo) di Rialto.

I festeggiamenti

Il Comune ha scritto su Twitter: “Giorno di festa per la città di Venezia. Iniziano oggi le celebrazioni per i 1.600 anni dalla fondazione di Venezia. Il 25 marzo 421 coincide con la realizzazione della chiesa di San Giacometo, primo insediamento di Rialto”.

#Venezia1600 #25marzo



Giorno di festa per la città di Venezia 💫



Iniziano oggi le celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia 🌺



✅ Il 25 marzo 421 coincide con la realizzazione della chiesa di San Giacometo, primo insediamento di Rialto pic.twitter.com/O0zCdyD1zX — Comune di Venezia (@comunevenezia) March 25, 2021

​Alle 11:00 nella Basilica di San Marco il patriarca Francesco Moraglia celebrerà la messa.

Con meno fedeli della capienza massima della chiesa, nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale. La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta televisiva e in streaming video.

Alle 16:00 verranno suonate a distesa le campane di tutte le chiese veneziane. Infine ci sarà un concerto a distanza.

L'account Twitter de La Fenice ha augurato con questa frase il buon compleanno alla città: "Un'antica e venerabile leggenda voleva oggi nel 421 d.C. fosse fondata Venezia. Sono 1.600 anni tondi tondi e la scommessa è quella di guardare al futuro senza paura di aver paura delle nuove sfide che ha davanti per tramandarne tutta la sua potente Bellezza".

📜 Un'antica e venerabile leggenda voleva oggi nel 421 d.C. fosse fondata Venezia. Sono 1600 anni tondi tondi e la scommessa è quella di guardare al futuro senza paura di aver paura delle nuove sfide che ha davanti per tramandarne tutta la sua potente Bellezza 📜#Venezia1600 pic.twitter.com/dAOYjWABzh — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) March 25, 2021

​L'account creato per i festeggiamenti del compleanno, "Venezia 1600", invece ha postato un video con le bellezze della laguna.