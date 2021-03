Berlusconi dimesso dal San Raffaele, era ricoverato da lunedì per problemi di salute

Secondo quanto riferiscono fonti parlamentari il leader di Forza Italia è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per accertamenti di routine.

Negli ultimi mesi la salute di Silvio Berlusconi ha necessitato di alcune verifiche in ospedale. A metà gennaio fu ricoverato per un paio di settimane al Centro Cardiologico del Principato di Monaco per un controllo prescrittogli dal medico di fiducia Alberto Zangrillo, primario al San Raffaele di Milano.

Prima ancora, a novembre 2020, Silvio Berlusconi era stato ricoverato sempre al San Raffaele per aver contratto il Covid-19, insieme alla famiglia.

Al momento non è ancora noto se il leader di Forza Italia sia già stato vaccinato contro il Covid, nonostante la sua età e le condizioni di salute che lo rendono un soggetto fragile.

Nella giornata di oggi la notizia sull'ospedalizzazione di Berlusconi è arrivata dal suo legale Federico Cecconi che ne ha dato l'annuncio all'inizio dell'udienza per il processo Ruby Ter in Fiera a Milano.