Bologna, salvati dai poliziotti 200 agnelli stipati in un camion senza acqua

Martedì intorno alle 11 la Polizia Stradale di Altedo ha fermato un mezzo pesante proveniente dall'Est Europa sulla Bologna - Padova durante i controlli che sono più intensi durante il periodo di Pasqua.

Durante il controllo gli agenti hanno sentito i belati degli agnelli dentro il camion proveniente dall'Ungheria e diretto in Puglia. Al momento in cui hanno chiesto spiegazioni agli autisti del mezzo questi ultimi si mostravano nervosi e hanno confermato i sospetti delle forze dell'ordine su un presunto trasporto illegale di animali.

Con l'aiuto dei veterinari dell'Ausl di Bologna hanno effettuato l'ispezione del mezzo, trovando gli agnelli in condizioni difficili, in stato di avanzata disidratazione perché l’impianto di abbeveraggio del trasporto non era stato rifornito prima della partenza, e schiacciati perché in numero troppo elevato (200 agnelli presenti) e quindi senza spazio di movimento.

Gli agenti hanno prima dissetato gli animali, collegando l’impianto idrico della caserma della sottosezione di Altedo a quello dell’auto articolato, poi hanno sanzionato gli autisti arrivando a 15mila euro di multa per varie irregolarità contestate.