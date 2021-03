Berlusconi ricoverato in ospedale da lunedì - Avvocato

L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ospedalizzato nella giornata di lunedì per dei problemi di salute ad ora non meglio specificati. Lo riferisce il legale del Cavaliere, Federico Cecconi.

All'inizio dell'udienza per il processo Ruby Ter in Fiera a Milano, l'avvocato di Silvio Berlusconi, Federico Cecconi, ha riferito che l'ex presidente del Consiglio si trova ricoverato in ospedale da due giorni, senza tuttavia specificare il motivo dell'ospedalizzazione.

"Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato", sono state le parole del legale del Cavaliere.

Il processo Ruby Ter

Il Ruby Ter riguarda l'inchiesta sulla presunta corruzione di testimoni del processo Ruby con le finalità di una falsa testimonianza a favore di Silvio Berlusconi.

Secondo le indagini della Procura l'ex presidente del Consiglio verserebbe 2500 euro ogni mese a ospiti delle serate di Arcore e Palazzo Grazioli.

L'ex presidente del Consiglio si è sempre difeso affermando di versare quelle cifre come indennizzo per il danno d'immagine recato alle ragazze dal clamore dell'inchiesta Ruby.