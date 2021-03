Ocean Viking è sbarcata nel porto di Augusta: a bordo 116 migranti, 5 positivi al Covid

La nave umanitaria Ocean Viking della Ong SOS Mediterranee è entrata nel porto di Augusta in tarda mattinata, dopo l'assegnazione del Pos. Subito dopo l'attracco, hanno avuto inizio le operazioni di sbarco dei 116 migranti riscattati dalle acque tra il 18 e il 20 marzo.

​Il via libera allo sbarco è arrivato dopo diverse richieste inoltrate alle autorità libiche, maltesi e italiane. Dopo l'ok dall'Italia la nave degli attivisti di SOS Mediterranee ha fatto rotta verso la Sicilia, ostacolata da condizioni metereologiche avverse, con forte vento e onde alte.

L'#OceanViking vient d'arriver au port d'#Augusta en Sicile qui lui a été attribué par les autorités pour débarquer les 116 rescapés à bord du navire.@StudioHansLucas pic.twitter.com/foH2FhfFYM — Jérémie Lusseau (@jeremie_lusseau) March 23, 2021

Sono 116 i migranti a bordo dell'imbarcazione, la maggior parte proveniente da Guinea, Mali e Costa d'Avorio, tratti in salvo in due differenti operazioni. Giovedì 18 erano stati tratti in salvo 10 naufraghi da un barchino, mentre la notte del 20 marzo sono state riscattate dalle acque 106 persone. Entrambi gli interventi sono avvenuti in acque internazionali, a circa 35 miglia nautiche dalle coste libiche.

Almeno 5 migranti sono risultati positivi al Covid-19 ad un primo controllo della Usmaf, la Sanità marittima. La nave ha raggiunto l'area del porto dove è ormeggiata la Sea Watch 3, posta sotto fero amministrativo due giorni fa per irregolarità di bordo.