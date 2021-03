Felino avvistato per strada a Siena, ricerche in corso anche con un elicottero

Alle 8.30 di questa mattina l'autista di un pulmino scolastico ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un grosso felino, sembrerebbe essere una leonessa, nel comune di Monteroni d'Arbia. In corso le ricerche dell'animale.

Questa mattina nella frazione di Radi, nel comune di Monteroni d'Arbia, è stato avvistato un grosso felino. Le numerose segnalazioni inviate alla Polizia di Siena hanno fatto scattare le ricerche e gli agenti sta verificando la situazione per l’eventuale identificazione dell’animale.

Da una prima verifica effettuata dagli agenti della Questura di Siena presso il circo di Vienna, che staziona in questi mesi di stop forzato nell’area di Isola d’Arbia, anche tramite i registri dello stesso, non è stata rilevata l'assenza di nessun animale.

Anche il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni, ha diffuso un messaggio alla cittadinanza raccomandando di prestare attenzione.

"Informazione alla cittadinanza: da questa mattina sono in corso, lungo la strada provinciale Radi - Siena, verifiche per l'identificazione di un animale selvatico. Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione. Per eventuali segnalazioni si invita a rivolgersi ai nostri canali di comunicazione o ai servizi di soccorso pubblico" si legge nel post del primo cittadino.

Polizia, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Monteroni stanno effettuando delle ricerche anche con l'ausilio di un elicottero della Polizia di Stato.