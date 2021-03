Covid in Italia, quasi 14mila contagi nelle ultime 24 ore

Oggi l'Italia registra un aumento di 13.846 casi Covid, cifra che porta il totale di casi dall'inizio della pandemia a 3.400.877.

Nell'ultimo giorno sono state registrate 386 vittime, mentre il totale dei decessi sale a 105.328.

La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 32.720 unità, cifra che porta il totale dei guariti a 2.732.482.

Secondo l'ultimissimo aggiornamento il numero di vaccinati in Italia è salito a 7.894.659.

Il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus registrati oggi è pari a 563.067, con un nuovo calo di 8.605 rispetto alla giornata precedente.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 169.196 tamponi.

Il tasso di positività scende al 8,2% (+0,9 rispetto a ieri).

​Il Ministero della Salute ha registrato, rispetto a ieri, un aumento di 62 unità nelle terapie intensive e di 565 unità tra i ricoveri in ospedale. Al momento, degli attualmente positivi, 531.508 si trovano in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi, 28.049 sono ricoverati in ospedale e 3.510 sono attualmente in terapia intensiva (227 gli ingressi giornalieri).