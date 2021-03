Bollettino di oggi: 20.159 contagi, 300 morti e 13.526 guariti

Fino ad ora sono state somministrate 7.763.684 dosi di vaccino, intanto 2.467.351 persone hanno ricevuto entrambi le dosi.

In base ai dati odierni, dall'inizio dell'epidemia nel Paese i casi di Covid sono stati 3.376.376.

Nell'ultimo giorno 13.526 persone hanno debellato il virus dall'organismo (ieri 14.598), portando il totale dei guariti a 2.699.762.

Nelle ultime ventiquattro ore il coronavirus si è preso 300 vite, 101 in meno di un giorno fa. Dall'inizio dell'epidemia i decessi per Covid sono stati 104.942.

Le persone positive al coronavirus in Italia ad oggi sono 571.672, 6.219 in più di ieri. Tra queste gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento sono 540.740, pari al 94,59% del totale. Nelle terapie intensive si trovano 3.448 pazienti, 61 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 27.484, 423 in più di un giorno fa.

Tra i 20.159 nuovi casi rilevati oggi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 4.003, seguita da Emilia-Romagna con 2.448. Sopra mille si trovano Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Puglia e Toscana. Sotto cento sono Valle d'Aosta e Molise, rispettivamente con 28 e 57.

Oggi sono stati fatti 277.086 tamponi e il tasso di positività rilevato è stato del 7,3, +0,6% rispetto a ieri.