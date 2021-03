Valentino Rossi dopo il Covid pensa a come diventare papà

Valentino Rossi, forse complice un certo periodo di isolamento Covid in cui ha potuto pensarsi lontano da tutti, ora vorrebbe un paio di figli con la fidanzata.

Valentino Rossi ha raccontato di quando ad ottobre ha preso il coronavirus ed ha vissuto la quarantena isolato.

Nulla di grave ma per il “Dottore” abituato a stare in mezzo alla gente, l’isolamento e la solitudine sono stati forse più duri della malattia stessa.

“È stata dura perché ero isolato da tutto. Io, che da quando sono nato è sempre una festa, perché chiunque incontro mi sorride e mi sembra di portare allegria: mi sono sentito un appestato. Un diverso. Credo di aver capito cosa sia la solitudine: non mi era mai successa una cosa del genere”, ha confessato durante una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

Ed ora che ha sperimentato la solitudine, medita di avere uno o due figli con l’attuale fidanzata Francesca Sofia Novello.

“È un po' che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena. Ho avuto molte fidanzate con cui sono stato insieme diverso tempo ma ho capito subito che non ci avrei passato tutta la vita insieme e in 3-4 situazioni mi sono salvato per un pelo. Con la mia morosa di oggi è una cosa diversa”.

I tifosi possono quindi stare tranquilli, Valentino Rossi sta meditando di lasciare alle future generazioni un erede che possa eguagliarlo in pista, forse.

Valentino Rossi e il vaccino

Rossi ha già fatto la prima dose del vaccino nel Qatar grazie ad un accordo tra il motomondiale e il Paese. Valentino ammette il privilegio, ma dice anche che ha fatto il vaccino "perché è troppo importante".