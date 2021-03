Giornata di ricordo vittime delle mafie, Mattarella: è più che un dovere civico

Sergio Mattarella ricorda i nomi delle vittime di mafia, non solo un dovere civico, ma un contributo alla società affinché attraverso la memoria rinnovi l'impegno contro le mafie.

In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che “la memoria è radice di una comunità” e ricorca anche che “fare memoria è condizione affinché la libertà conquistata continui a essere trasmessa e vissuta come un bene indivisibile”.

Bisogna per questo ricordare le vittime di mafia dice Mattarella, uomini, donne e bambini innocenti uccisi dalle mafie. Un ricordo che non è solo un dovere civico, ma “è di per sé un contributo significativo alla società libera dal giogo oppressivo delle mafie, è affermazione di principi di umanità incompatibili con i ricatti criminali, è fiducia nella legalità che sola può garantire il rispetto dei diritti, l’uguaglianza tra le persone, lo sviluppo solidale”.

Estirpare le mafie è possibile

Mattarella dice anche che: “Estirpare le mafie è possibile e necessario. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell’opportunismo”.

Bisogna quindi continuare a combattere le mafie con la cultura e la conoscenza, la legalità. Perché ciò di cui ha più paura la “cultura mafiosa” è proprio la medicina della Cultura e la medicina della Conoscenza, che sottraggono loro spazi di manovra, interessi e business.