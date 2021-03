Orsi e lupi, dl in Senato per darne la gestione al Ministero della Transizione Ecologica

L'organizzazione animalista Lav ha reso noto che è stato depositato in Senato un disegno di legge per la 'Promozione della convivenza con i grandi carnivori in Italia e sulla loro tutela', il cui fine è di assegnare allo Stato la completa gestione di orsi e lupi.

Il disegno di legge è sottoscritto da esponenti di quasi tutti i partiti politici, sia di maggioranza sia di opposizione.

Secondo il dl il compito di gestire la fauna dei grandi carnivori dovrebbe spettare interamente al Ministero della Transizione Ecologica, che attualmente esercita in via privilegiata (con la collaborazione di Regioni e Province Autonome) tale compito "attraverso l'adozione dei metodi preventivi che agiscono sulla formazione e sulla promozione alla convivenza e attraverso interventi non cruenti".

"Con questo Disegno di Legge, che chiediamo sia presto approvato, si vuole finalmente mettere fine a una situazione assurda, nella quale i soggetti che devono decidere se esistono o meno soluzioni non cruente per gestire la convivenza con orsi e lupi, sono gli stessi che li vogliono imprigionare e uccidere, come la Provincia di Trento", ha dichiarato Massimo Vitturi, responsabile Lav Area Animali Selvatici, citato dall'Ansa.

Lav riporta anche che un testo analogo sarà presto depositato alla Camera dei Deputati.