Covid, da lunedì Sardegna e Molise arancioni

L'isola abbandona l'invidiabile status di unica regione in zona bianca.

Sardegna e Molise in arancione dal 22 marzo.

Lo prevede la prossima ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore da lunedì sulla base degli ultimi dati forniti dalla Cabina di regia.

Doppio balzo quindi per la regione isolana, in precedenza l'unica ad essere di colore bianco.

Resta invece rossa la Campania, che con il Veneto riporta molteplici segnali di allerte di resilienza.

Così ripartite le 21 Regioni della penisola: 10 presentano un rischio alto, 11 moderato; 16 hanno un Rt maggiore a 1.

In precedenza oggi, l’Istituto superiore di sanità (Iss) nel bollettino sul suo portale ha scritto che “si osserva un ulteriore aumento dell’incidenza a livello nazionale, che supera la soglia di 250 casi settimanali per 100.000, che impone il massimo livello di mitigazione possibile. Nel periodo 12-18 marzo 2021 è risultata di 264 per 100.000 abitanti” .