Bollettino di oggi: 25.735 contagi, 386 morti e 16.292 guariti

Finora nel Paese sono state somministrate 7.428.407 dosi di vaccino, mentre 2.336.928 persone hanno ricevuto entrambi le dosi, completando così la vaccinazione.

Dall'inizio dell'epidemia nel Paese i casi di Covid registrati ufficialmente sono stati 3.332.418.

Nell'ultimo giorno a 16.292 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, dato in leggero aumento rispetto a ieri quando le guarigioni erano state 15.976. Complessivamente il numero di guariti arriva oggi a 2.671.638.

I decessi per Covid oggi sono stati 386, 37 in meno di ieri. Totalmente le vittime del coronavirus ad oggi sono 104.241.

Al momento nel Paese le persone positive al coronavirus sono 556.539, 9.029 in più del giorno prima. Tra queste gli asintomatici o i malati con sintomi lievi sono 526.317, pari a circa il 94,6% del totale. I pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 3.364, 31 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 26.858, 164 in più del giorno prima.

Tra i 25.735 nuovi contagi rilevati oggi, la regione che ne ha più di tutti è sempre la Lombardia con 5.518, seguita da Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio rispettivamente con 3.188, 2.997 e 2.188. Tra 2mila e mille ci sono in ordine decrescente Campania, Veneto, Puglia e Toscana. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati inferiori a mille, con Molise e Valle d'Aosta che hanno avuto migliori dati rispettivamente con 41 e 63 nuovi contagi.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 364.822 tamponi e il tasso di positività è stato del 7,1%.