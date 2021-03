Compra casa ad un euro in Sicilia: la storia diventa un programma tv

Non c’è solo Mick Jagger ad essere stato stregato dalla Sicilia, tanto da essersi trasferito in pianta stabile dallo scorso ottobre in una villa nel Siracusano dove, secondo le indiscrezioni, starebbe lavorando ad un nuovo disco.

L’isola ora sarà protagonista anche di un nuovo format televisivo Made in Usa che avrà come protagonista Lorraine Bracco. La star di Hollywood, che ha recitato nel film “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese e nella serie tv “I Soprano”, racconterà della sua partecipazione al bando pubblico per l’acquisto, alla cifra simbolica di un euro, di una casa a Sambuca, comune di 5mila anime nell’Agrigentino, che nel 2016, come ricorda La Sicilia, si aggiudicò il titolo di “borgo più bello d’Italia”.

L’idea era stata lanciata un paio di anni fa dal sindaco della cittadina, Leo Ciaccio, che aveva dato il via al progetto per ripopolare l’antico borgo arabo, ormai lasciato all’abbandono.

L’eco dell’iniziativa arrivò Oltreoceano grazie ad un servizio della Cnn e ora al centro del Paese vive una “piccola comunità internazionale”. I nuovi inquilini vengono dalla Francia, dalla Germania, dalla Lituania, ma anche dal Giappone, dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti, proprio come Lorraine.

La storia dell’acquisto della sua nuova casa italiana sarà al centro del programma “Vado a vivere in Sicilia”, trasmesso negli Usa da Discovery Channel. In Italia andrà in onda sabato prossimo alle 21.25 su RealTime e su HGTV Home&Garden Italia, al canale 31 e canale 56 del digitale terrestre.

Insomma, la trovata dell’amministrazione del paesino in provincia di Agrigento è stata un vero successo. Tanto che, ha annunciato il sindaco, verrà replicata.

Stavolta la buona riuscita è assicurata, anche grazie alla pubblicità che arriverà dallo show televisivo. Forse per questo la base d’asta è leggermente aumentata: per accaparrarsi una casa a Sambuca ci vorranno almeno due euro.