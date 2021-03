Carofiglio farà da volontario per vaccino italiano ReiThera-Spallanzani

Gianrico Carofiglio, ex magistrato ed ex senatore del Pd, e scrittore a tempo pieno, ha annunciato ad ‘Otto e mezzo’ di La7 che farà da volontario per la fase 2 e 3 del vaccino italiano ReiThera-Spallanzani.

Carofiglio ha detto che lo farà per dare un segnale “politico” e per dare testimonianza che bisogna fidarsi della scienza, anche se non ha nascosto quel “filo di inquietudine” che lo attraversa nel sapere di sottoporsi volontariamente alla somministrazione di un vaccino non ancora definitivamente approvato.

“Mi rendo conto che ad ora non è un vaccino definitivamente approvato e che la fase sperimentale implica qualche rischio. Un filo di inquietudine c’è. Se non ci fosse il gesto sarebbe privo di senso e forse di valore, ammesso che ne abbia uno. Però il mio è un gesto assolutamente politico, perché ritengo che in questo modo metto in campo quel pizzico di notorietà e di credibilità che ho per testimoniare che i vaccini e la scienza sono il nostro modo per uscire da questa vicenda e, più in generale, per affrontare le emergenze”, ha detto Carofiglio a Lilly Gruber.

Ieri è stato annunciato l'inizio della fase due e la fase tre delle sperimentazioni del vaccino italiano di ReiThera.