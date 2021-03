Arriva la Primavera! Anzi no, previsioni meteo 20 e 21 marzo non proprio primaverili

Neve in arrivo! E non è uno scherzo "primaverile", ma è quello che ci riserva il cambiamento climatico proprio nel giorno dell'equinozio di primavera.

Ufficialmente sabato 20 marzo, ovvero domani, è l’equinozio di primavera che dà il benvenuto alla mezza stagione che precede l’estate. Tempo di uccelli che cantano, sole più caldo, fiori che sbocciano…

Dimentichiamo tutto questo per il 20 e 21 marzo perché le previsioni meteo non sono delle migliori su quasi tutto il territorio nazionale e, addirittura, si prevede neve anche a quote basse sull’arco alpino e lungo gli appennini.

In arrivo, infatti, aria gelida per la giornata di sabato che abbatterà in modo consistente le temperature in particolare al Centro-Sud, con i versanti adriatici e centrali tra i più colpiti da temporali e piogge che potrebbero essere accompagnate da nevicate fino a 600 – 800 metri di quota, ma nella serata di sabato 20 marzo, la neve è attesa cadere fino ai 300 – 400 metri di quota.

Ecco, se avevate già fatto il cambio stagione o lo avete programmato per il fine settimana, sarà il caso di tenere a portata di mano il cappello e la sciarpa, e magari anche le ciaspole.

Le regioni più colpite

Marche, Abruzzo e Molise dovranno fare i conti con il vento forte fino a 70 chilometri orari e con piogge anche intense.

Campania e Sardegna oltre alla pioggia devono attendersi neve anche a quote altimetriche basse tra i 400 e i 500 metri.

Al Nord le condizioni meteo saranno un po’ più stabili, escluso l’arco alpino dove si attende la neve, ma non si escludono piogge e precipitazioni a carattere nevoso.

Decisamente, non è primavera.