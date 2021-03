Consegne con droni, nuova Urban delivery a Venezia

A seguito della riunione tenuta nei giorni scorsi, La giunta comunale di Venezia ha approvato lo schema di protocollo tra la città e l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - per iniziare a sperimentare la nuova tecnologia della "Urban Delivery" che si avvale dei droni, come ha riportato l'ANSA.

facilitare i trasporti

migliore collegamento

eccessivo traffico navale

Tale progetto è volto non soltanto adi merci e beni di prima necessità in modo rapido ed efficace, ma anche a favorire untra le varie isole in considerazione del territorio lagunare, patrimonio storico-culturale di Venezia e minacciato dall'

Venezia è da anni al centro delle controversie legate alla questione delle grandi navi nella laguna. Nel 2019, il prof. Marco Marani del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Industriale dell’università di Padova aveva rilasciato al bolive.it un'attenta analisi del danno ambientale a lungo termine causato dal passaggio delle grandi navi.

"Qualsiasi uso della laguna implica un impatto su essa", ha ribadito Marani, incitando la necessità di trovare soluzioni sostenibili per la salvagfuardia dei tesori di Venezia.

Questo nuovo progetto di "Urban Air Delivery" in collaborazione con l'ENAC costutuisce un punto chiave per il controllo del territorio, la sicurezza ambientale e lo sviluppo di nuove tecnologie, ma un facilitamento di molti servizi per i cittadini, come dichiarato dall'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin all'ANSA.

"Venezia, in procinto di celebrare i 1600 anni dalla sua Fondazione, si dimostra nuovamente la più antica città del futuro", ha affermato De Martin.

L'utilizzo della tecnologia dei droni per effettuare consegne è ormai in atto da anni, con grandi compagnie internazionali quali Amazon, UPS, Wing e Walmart tra le prime a sperimentare questo rivoluzionario sistema. Amazon Prime Air, il servizio della compagnia dedicato alle consegne con droni, ha effettuato la prima "air delivery" nel dicembre 2016, e sta da allora migliorando l'efficacia di tale servizio per renderlo disponibile a numerose città, come affermato alla CNBC da David Carbon, vice presidente di Prime Air.