Ingegnere Alberto Gerli rinuncia alla nomina nel Comitato tecnico-scientifico

Alberto Gerli è stato nominato nel nuovo Comitato tecnico-scientifico a 12, ma lui ha già rinunciato all’incarico a un giorno dalla prima riunione prevista per le 14.30 di venerdì 19 marzo. Lo riporta la Repubblica.

Secondo l’ingegnere e scienziato dei dati, Alberto Gerli, dopo l’istituzione della prima zona rossa in Lombardia di un anno fa, non sarebbe stato necessario istituire nessun altro lockdown.

Secondo i suoi calcoli, infatti, la pandemia sarebbe durata 40 giorni e tutto si sarebbe deciso entro i primi 17 giorni. Previsioni quasi da “stregone” diremmo oggi a distanza di un anno dai fatti e proprio mentre celebriamo la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus.

Il nuovo Cts, quello voluto dalla Lega di Matteo Salvini, partirà quindi senza lo scienziato dei dati che teorizzava la fine della pandemia in 40 giorni.

Una teoria basata su modelli matematici presi dal gioco del bridge di cui lui è un appassionato.

E siccome non gli bastò aver sbagliato il primo pronostico, ha giocato alzando la posta a fine gennaio 2021, pronosticando che i positivi sarebbero passati da 1.700 a 350 a metà marzo, ma ne contiamo svariate migliaia in più e inoltre anche i morti sono risaliti purtroppo.

Proseguendo, l’ingegnere del nuovo Cts rinnovato per volere della Lega di Salvini, aveva pronosticato anche la Regione Veneto in zona bianca e già a inizio febbraio! Peccato che il Veneto sia rosso e l’unica regione in zona bianca in Italia è la Sardegna geograficamente lontana dal resto.

Sinistra Italiana ne aveva già chiesto la rimozione al capo della Protezione civile e lui ha anticipato i tempi.