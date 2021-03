Bollettino di oggi: 24.935 contagi, 423 morti e 15.976 guariti

Finora 7.204.358 dosi di vaccino sono state somministrate totalmente, tra cui 2.225.652 persone hanno completato l'intero ciclo vaccinale (ricevute 1° e 2° dose).

In base ai dati odierni, dall'inizio dell'epidemia nel Paese i casi di Covid sono stati 3.216.436.

Nell'ultimo giorno 15.976 persone hanno debellato il virus dall'organismo, quasi 4mila in meno di ieri, portando il totale dei guariti a 2.655.346.

Nelle ultime ventiquattro ore il coronavirus si è preso 423 vite, 8 in meno di un giorno fa. Dall'inizio dell'epidemia i decessi per Covid sono stati 103.855.

Le persone positive al coronavirus in Italia ad oggi sono 547.510, 8.502 in più di ieri. Tra queste gli asintomatici o i malati con sintomi lievi in autoisolamento sono 517.483, pari al 94,5% del totale. Nelle terapie intensive si trovano 3.333 pazienti, 17 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 26.694, 177 in più di un giorno fa.

Tra i 24.935 nuovi casi rilevati oggi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 5.641, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte con 2.531 e 2.357. Sopra 2mila anche Campania e Puglia, mentre sopra mille si trovano Lazio, Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Sotto cento sono Valle d'Aosta e Molise, rispettivamente con 37 e 81.

Oggi sono stati fatti 353.737 tamponi e il tasso di positività rilevato è stato del 7%, +0,8% rispetto a ieri.