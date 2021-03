Pedopornografia, 3 arresti e 119 indagati, migliaia di video e materiali sequestrati

La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria annuncia i risultati di un'operazione durata oltre un anno che ha coperto tutto il territorio italiano e che ha visti indagati oltre 119 individui.

L'operazione "Canada 2.0" è iniziata un anno fa nell'ambito dei social media e dello scambio di materiale su piattaforme online. Il materiale sequestrato si compone di oltre 230 dispositivi informatici di vario genere (tablet, computer, pen drive ecc.), 8mila video e oltre 28mila immagini. I contenuti mostrano minori vittime di abusi e violenze, in alcuni casi si tratta addirittura di neonati.

L'arresto in flagranza di reato è scattato immediatamente per 3 soggetti nelle provincie di Pistoia, Reggio Calabria e Imperia per l'ingente contenuto di materiale a sfondo pedopornografico rinvenuto.

Grazie agli sforzi della Polizia Postale, l'operazione è riuscita a stanziare su oltree ben 60 provincie, identificando la maggior parte dei soggetti indagati nelle regioni di Lombardia, Piemonte e Veneto. Lo scambio di materiale pedopornografico avveniva tramite le reti social e server privati, con upload di contenuti anche in ambito internazionale. Questo fenomeno criminale ha visto coinvolti soggetti di un', comprendendo persone dai 18 ai 72 anni e spaziando in svariate categorie, tra le quali professori, studenti, disoccupati, impiegati pubblici e privati, militari e membri del corpo di polizia.

La Polizia sta continuando a lavorare per identificare gli username dei restanti indagati, al momento ancora a piede libero.

Per l'operazione "Canada 2.0", un aiuto fondamentale è stato dato dalle segnalazioni del circuito internazionale di cooperazione in materia di contrasto allo sfruttamento dei minori online, comprendente enti esteri e associazioni non governative, gestite presso il Servizio Centrale dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online.

La crescita di reati su minori

Nel 2020, era stato annunciato dalla Polizia una preoccupante crescita di reati su minori commessi in rete. Infatti, il 2020 ha visto una crescita di ben il 70% di cyberbullismo e un aumento vertiginoso del 132% di pedopornografia, con conseguente crescita delle persone indagate.

39% dei giovani naviga su internet senza alcun controllo da parte della famiglia, e il 22% dei ragazzi è connesso a internet 24 ore su 24.

Questi numeri si collegano alla sempre maggiore fetta di età giovanile con accesso a internet. Secondo una ricerca effettuata dall'Osservatorio scientifico “Social Warning-Movimento etico digitale”, il

Le forze dell'ordine incitano le famiglie a prestare particolare attenzione ai giovani, specialmente durante il periodo della pandemia nella quale molti (giovani e adulti) si sono rivolti al web come fonte di collegamento con altri e come distrazione, ribadendo l'importanza di rendere obbligatorio un patentino per il web per le fasce più giovani, e di posticipare quanto possibile l'ingresso nella vita sul web dei ragazzi.