Torino, tunisino di 28 anni istigava al terrorismo: espulso dall’Italia e rimpatriato

Più volte aveva manifestato la sua volontà di fare la jihad in Italia e di compiere attentati nel nostro paese, per questo motivo è stato rimpatriato un 28 enne tunisino.

Diceva agli amici di voler compiere atti terroristici in Italia in nome della jihad, e aveva cercato di convincere altri ad unirsi a lui, Nairi Nasir, 28 anni, cittadino tunisino e giunto in Italia in modo irregolare.

Il 28 enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di una indagine investigativa anti-terrorismo a cui ha partecipato anche l’Arma dei Carabinieri.

Nasir è stato quindi arrestato con l’accusa di apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, ed è stato rimpatriato in Tunisia, suo paese di origine.

Le indagini contro di lui sono partite ad ottobre dello scorso anno a seguito di una segnalazione. Al termine di una funzione religiosa nella moschea di Torino, Nasir si era avvicinato all’imam e lo aveva rimproverato per aver condannato la decapitazione del professore Samuel Paty avvenuta a Parigi in quel periodo. Per Nasir il gesto dell’attentatore andava invece esaltato.

In seguito l’uomo è risultato anche positivo al Covid-19 e per questo è stato isolato nel centro di permanenza per il rimpatrio, dove ha più volte minacciato le forze di polizia, affermando che una volta uscito di lì, li avrebbe fatti esplodere: “Perché io faccio kamikaze ishallah”, aveva detto ai poliziotti come riporta RaiNews.

Il 28 enne alla polizia ha anche riferito che se lo avessero rimpatriato, lui poi se ne sarebbe andato in Siria a fare il martire.

“Se mi mandi al mio paese; io dopo vado in Siria e voglio fare jihad”, avrebbe detto il 28 enne alla polizia.

Nasir, infine, è stato anche arrestato e condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione per aver danneggiato, in collaborazione con altri, alcuni moduli abitativi del centro di accoglienza durante un tentativo di rivolta.