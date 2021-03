Draghi a Bergamo, è la Giornata del ricordo delle vittime Covid-19

A Bergamo si commemora la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, il presidente Draghi sarà presente alla cerimonia. Previsto minuto di silenzio nazionale.

Oggi 18 marzo il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.

Il suo arrivo è previsto poco prima delle ore 11.00, quando depositerà una corona di fiori al Cimitero monumentale di Bergamo. Alle ore 11.15, presso il Parco Martin Lutero alla Trucca, Mario Draghi sarà presente alla cerimonia laica di inaugurazione del Bosco della Memoria dove saranno messi a dimora i primi 100 alberi.

Il giorno 18 marzo è stato scelto come Giornata nazionale di ricordo delle vittime della pandemia da Covid-19 perché il 18 marzo 2020 è il giorno in cui a Bergamo furono portate via dalla città decine e decine di bare a bordo dei camion dell’Esercito italiano. Una immagine forte della prima fase della pandemia e che difficilmente si dimenticherà.

© Foto : Twitter account of Luca Migliosi Coronavirus Lombardia, colonna mezzi esercito trasporta le bare fuori da Bergamo, primavera del 2020

La legge che ha istituito la Giornata prevede un minuto di silenzio nazionale, una programmazione dedicata della Rai ed iniziative didattiche nelle scuole.

Sul Palazzo della Ragione a Bergamo sarà esposto un grande cuore tricolore realizzato all’uncinetto, per ricordare tutte le vittime della pandemia che in Italia ad oggi sono 103.432.