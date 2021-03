Coronavirus, allarme nelle farmacie di Napoli: mancano le bombole d'ossigeno

La nuova ondata di contagi sta mettendo a dura prova la città di Napoli per la carenza di bombole d'ossigeno nelle farmacie. L'appello sui social: "Restituite quelle inutilizzate".

Manca l'ossigeno nelle farmacie di Napoli a causa dell'impennata di contagi delle ultime settimane. A far scattare l'allarme sono le associazioni partenopee che lanciano un preciso appello alle famiglie di ex malati: "restituite le bombole non utilizzate".

"Restituite le bombole di ossigeno che avete a casa e che non utilizzate! Le farmacie di Napoli sono di nuovo sull’orlo del default, poche sono gli esercizi che posseggono sparute scorte! È inutile fare una pseudo-scorta “per ogni evenienza” o per il semplice “non si sa mai, può tornare utile!”, non togliete l’ossigeno a chi ne ha realmente bisogno!".

Questo l'"appello urgente a tutta la cittadinanza" che si legge sulla pagina Facebook dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

L'emergenza Covid in Campania

Questo mercoledì sono stati accertati in Campania 2.656 nuovi casi e 65 morti legate al Covid-19. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 1.500 di cui 165 in terapia intensiva. Al 16 marzo l'incidenza di positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all'11,82%.