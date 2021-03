160 anni dall'Unità d'Italia, Mattarella: "Dimostrato spirito di democrazia, unità e coesione"

In occasione del 160° anniversario dell'Unità d'Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha encomiato lo spirito di unità e coesione che ha caratterizato il Paese nel corso di tutta l'emergenza Covid-19:

"L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi", sono state le parole del capo dello Stato.

Mattarella ha poi reso il giusto tributo alle generazioni passate, che ha definito artefici dell'Italia come Paese "libero, prospero e unito".

"Rivolgo un deferente pensiero e l’omaggio di tutto il popolo italiano ai cittadini che hanno contribuito a costruire il nostro Paese", ha proseguito il presidente della Repubblica.

Infine il presidente ha sottolineato come la celebrazione odierna "ci esorta nuovamente a un impegno comune e condiviso, nel quadro del progetto europeo, per edificare un Paese più unito e solido, condizione necessaria per una rinnovata prosperità e uno sviluppo equo e sostenibile".