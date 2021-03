Sondaggio, gestione Covid: positivo il giudizio su Draghi ma meno fiducia nei vaccini

Il caso AstraZeneca non modifica il giudizio positivo degli italiani sulla gestione della pandemia dell'attuale governo, ma fa diminuire la fiducia nei vaccini. Lo rivela un sondaggio di Ipsos presentato da Nando Pagnoncelli al programma DiMartedì in onda ieri sera su La7.

Il 48%

degli intervistati continua ad avere fiducia in Draghi e nel mondo in cui il governo sta gestendo l'emergenza sanitaria nel Paese. Di contro, però, c'è un 38% che non condivide questa opinione, esprimendo un parere negativo. Un giudizio del genere potrebbe essere condizionato dai recenti casi di morte temporalmente correlati alla somministrazione di AstraZeneca che hanno portato allo stop in via precauzionale di Aifa.

Diminuisce infatti la fiducia nel siero dell'azienda farmaceutica anglo-svedese e nei vaccini in generale. Il 44% degli italiani, infatti, è disposto a vaccinarsi ma non con il vaccino Oxford.

Solo il 29% afferma di volersi vaccinare il prima possibile, anche con la dose di AstraZeneca.

Cresce la sfiducia e lo scetticismo. Il 19%, infatti, ha affermato di non volersi vaccinare. Tre punti in più rispetto alle rilevazioni della scorsa settimana.