Stop AstraZeneca, Galli: "Ritardo vaccinazioni farà morti"

Lo stop al vaccino AstraZeneca in Italia e in altri Paesi europei è destinato a sortire effetti molto negativi sull'andamento della campagna vaccinale e della lotta contro il coronavirus.

Ne è convinto Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'Università Statale di Milano, che ad Agorà ha espresso tutte le proprie perplessità al riguardo della sospensione del preparato sviluppato dall'azienda farmaceutica anglo-svedese.

"Il vaccino AstraZeneca è sospeso e lo stop farà danni. Mi sembra di rivivere l’esperienza del 2014 quando fu ritirato un lotto di vaccino influenzale, il risultato fu che i 3 decessi attribuiti al vaccino si rivelarono assolutamente indipendenti. Il numero dei vaccinati over 65 calò drasticamente, scese dal 54% al 48%, il minimo nella storia recente, con un centinaio di morti in più per influenza. Mi vengono un po’ i brividi a ricordare tutto questo: va bene la prudenza, ma provvedimenti di questo tipo mettono la gente in apprensione", dice Galli.

Secondo l'esperto, il blocco delle vaccinazioni, dovuto a pochissimi casi di complicazioni avrà un effetto anche e soprattutto mediatico e sull'opinione pubblica, per un vaccino che è già molto "chiacchierato":

"Tutto questo non gli farà per niente bene. Oltretutto la macchina vaccinale non è ancora oliata. Ho davanti agli occhi 2 o 3 dati: AstraZeneca riporta 14 trombosi profonde e 22 embolie polmonari su 17 milioni di vaccinazioni. Ogni giorno, in questo paese, ci sono 166 fenomeni di trombosi. Una serie di eventi sono assolutamente attesi ogni giorno per la popolazione e sono legati a tutt’altre condizioni rispetto al vaccino. Noi dobbiamo vaccinare per evitare che la gente muoia di Covid e questi stop fanno molto male", ha proseguito il professor Galli.

Le conseguenze dello stop al piano vaccinale

Il rischio, insomma, è che il blocco delle vaccinazioni nell'Ue porti ad un generale ritardo delle già difficoltose campagne vaccinali dei Paesi del blocco e, di conseguenza, ad un aumento del numero dei morti complessivi da Covid:

"Il ritardo nelle vaccinazioni farà dei morti: ritardare la procedura vaccinale in un’Europa già sguarnita di vaccini significa che tarderemo a mettere in protezione chi ha determinati problemi. Ricevo molte mail di persone che mi dicono: 'Mia madre di 90 anni è in lista per il vaccino, non è stata chiamata e ora è rianimazione con la polmonite da Ccovid'. Capisco il principio di precauzione, ma il messaggio che va dato alle persone è che il vaccino è l’unico modo per uscire dal tunnel e per mettere in sicurezza le persone più fragili", ha ancora affermato Galli.

Avanti le vaccinazioni per le secondi dosi

L'infettivologo del Sacco di Milano ha quindi voluto rassicurare tutti coloro che in Italia hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca e che sono attualmente in attesa del secondo richiamo:

"Chi ha fatto la prima dose AstraZeneca stia tranquillo, non rischia problemi o patologie. AstraZeneca nasce per la singola somministrazione e i dati relativi alla singola somministrazione sono decisamente buoni e molte persone saranno protette anche con una sola dose", ha concluso.

Lo stop ad AstraZeneca

Lo stop al vaccino AstraZeneca. farmaco è stato fermato dall'Aifa, l'agenzia nazionale del farmaco, a scopo precauzionale. Analoghi provvedimenti sono stati adottati in Germania, Francia, Spagna, Portogallo. L'Ema, l'agenzia europea del farmaco, si riunirà il 18 marzo per valutare la situazione.