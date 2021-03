Stop Aifa al vaccino AstraZeneca, Salvini: "Un altro fallimento dell'Europa"

"AstraZeneca, altro fallimento dell`Europa. Non solo non arrivano i vaccini promessi, ma vengono sospesi quelli autorizzati. Ma che fanno a Bruxelles? L`Ema deve aspettare fino a giovedì?”, ha scritto Matteo Salvini su Facebook, invitando a “verificare l'affidabilità del vaccino Sputnik” e a “chiedere aiuto a India e Israele”.

Nella sua newsletter Enews, il leader di Italia Viva Matteo Renzi punta il dito sulle “incertezze comunicative, anche sul vaccino AstraZeneca”, che “spesso dipendono da fattori europei (l’EMA non sta brillando, anzi: le incertezze di certi burocrati europei sono un formidabile spot per Boris Johnson e per la sua Brexit), ma anche da qualche limite di gestione nostrano. Emblematica la posizione contraddittoria di Aifa di queste ore”.

“Speriamo che nelle prossime ore tutto venga rapidamente chiarito”, è l’auspicio di Renzi.

​Per il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, “gli italiani hanno diritto di sapere dall’Ema e dall’Aifa, in tempi rapidi, se c’è una relazione tra le morti di questi giorni e la somministrazione del vaccino AstraZeneca”. Ma allo stesso tempo, ha aggiunto, “va accelerata e incrementata l’acquisizione e la distribuzione degli altri vaccini”.

​L’ex segretario del Pd e governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha dichiarato che “l'Ema deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare risposte certe ai milioni di cittadini che attendono chiarimenti”.

​In una nota, la deputata del Pd ed ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha sottolineato "è`molto importante dare in modo tempestivo e trasparente le corrette informazioni proprio per non vanificare il clima di fiducia che sta segnando l`aderenza di milioni di persone al piano vaccinale”.

Anche il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, del M5S, ha sollecitato una risposta dell'Ema "entro 24 ore".