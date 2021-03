AstraZeneca, Regimenti: "Da Ema poca chiarezza mentre arriva stop da Italia, Germania e Francia"

L'eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, intervenuta in qualità di coordinatore in Commissione parlamentare europea per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, si è espressa in merito alla decisione presa quest'oggi dall'Aifa e all'affidabilità del vaccino AstraZeneca.

"Chiediamo risposte certe e celeri sull’affidabilità del vaccino AstraZeneca. I cittadini europei sono pronti a vaccinarsi, ma hanno il diritto di essere informati correttamente. Così, in attesa del parere dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, previsto mercoledì, la somministrazione del vaccino anglo-svedese è stata bloccata dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, sull'intero territorio nazionale. Stessa decisione è stata assunta in queste ore da Germania e Francia, che in un primo momento avevano proseguito con l’inoculazione delle dosi del vaccino AstraZeneca, nonostante i diversi casi di morte sospetta registrati. Tra i Paesi che hanno interrotto momentaneamente la somministrazione anche Danimarca, Norvegia, Islanda, Bulgaria, Irlanda e Paesi Bassi" ha affermato Regimenti.

Nella giornata di oggi infatti sono stati diversi i Paesi ad aver sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca in seguito ad alcuni casi sospetti di reazioni avverse, tra cui Germania, Francia e Spagna.

Oggi in Commissione ENVI ho chiesto all’EMA e all'OMS di fornire informazioni precise in merito all'efficacia dei vaccini sulle varianti e sugli effetti avversi registrati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Servono risposte concrete per proteggere i cittadini! pic.twitter.com/qK8UiD6aKx — Luisa Regimenti (@luisaregimenti) March 15, 2021

​"Ho chiesto all’EMA e all'Organizzazione mondiale della sanità di fornire informazioni precise in merito all'efficacia dei vaccini sulle varianti e, alla luce degli effetti avversi registrati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, se hanno valutato in maniera adeguata i dati clinici dei vaccini, anche in termini di dosaggio. Ma non ho avuto risposte chiare. L’EMA si è limitata a ribadire che il bilancio rischio benefici impone di proseguire la vaccinazione con AstraZeneca. Davvero troppo poco” ha concluso Regimenti.

Nella giornata di oggi Aifa ha preso la decisione di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca in via precauzionale.