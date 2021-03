Vaccini, guasto al super-frigo dell'hub di Catania: bloccate 600 dosi AstraZeneca

Un guasto all'impianto refrigerante ha provocato la rottura della catena del freddo dei vaccini conservati nell'hub catanese. Lo stop in attesa del parere di AstraZeneca.

Sospese circa 600 dosi di vaccino a causa del guasto di un super frigorifero dell'ex mercato ortofrutticolo, il nuovo hub di Catania.

Un'interruzione improvvisa dell'energia elettrica, dovuta a un problema con il gruppo elettrogeno, ha causato un abbattimento delle temperature che ha portato alla rottura della catena del freddo, per le oltre 500 dosi conservate.

Secondo quanto riporta la stampa locale, l'episodio è stato confermato dal direttore sanitario Asp Antonino Rapisarda che ha deciso di bloccare le dosi in attesa del parere di AstraZeneca.

Le vaccinazioni in Sicilia

In Sicilia sono state somministrate 519.746 dosi di vaccino, pari all'82,5% delle 629.965 ricevute dall'inizio della campagna vaccinale. La scorsa settimana la regione ha avviato le vaccinazioni con AstraZeneca per gli over 70.