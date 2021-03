Inaugurato a Milano primo drive-through per la vaccinazione, Guerini: "Fino a 2mila dosi al giorno"

Il ministro della difesa Guerini è intervenuto a Milano durante l'inaugurazione del primo drive through per la vaccinazione contro il Covid. Questi drive through, all'interno dei quali lavoreranno uomini delle forze armate, saranno in grado di effettuare 2mila inoculazioni al giorno.

Al Parco Trenno a Milano è stato oggi inaugurato il primo drive through del ministero della difesa dedicato alla somministrazione dei vaccini ai cittadini. La struttura, già in uso per effettuare tamponi, sarà ora anche presidio vaccinale.

"Sono tornato qui oggi per un senso d’impegno personale e istituzionale. Personale perché sono figlio di questa terra. Sono nato a Lodi: so cosa ha significato e cosa sta significando la pandemia per questa terra" ha affermato il ministro della difesa Guerini all'inaugurazione, aggiungendo che "Qui arriveremo a 2.000 somministrazioni al giorno".

Al Parco Trenno a #Milano per l’inaugurazione del primo Drive Through della #Difesa trasformato nel presidio vaccinale più grande d'Italia. Ulteriore prova del contributo delle #ForzeArmate nella lotta alla pandemia e un grande esempio di eccellente collaborazione tra Istituzioni pic.twitter.com/G3W41BBj8U — Lorenzo Guerini (@guerini_lorenzo) March 15, 2021

​"Anche la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo, come commissario per la lotta alla pandemia dà il senso di questo impegno e di questo sforzo [...] Le forze armate sono logistica, organizzazione, catena di comando e competenze, e possono essere messe a disposizione del Paese in uno spirito di serietà e concretezza" ha proseguito Guerini.

Al momento sono 138 i drive through per i tamponi molecolari allestiti in tutta Italia. Queste realtà diventeranno punti fondamentali per le inoculazioni dei vaccini anti-covid.

Negli scorsi giorni la Lombardia ha riscontrato alcuni disservizi in relazione al portale per la prenotazione vaccini "Aria", dove i cittadini prenotavano la vaccinazione per poi vedersi annullare l'appuntamento.