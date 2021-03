Salvini contro Letta sullo Ius soli: “Parte subito male”

Nel discorso programmatico tenuto prima di essere eletto quasi all’unanimità nuovo segretario del Partito democratico, Enrico Letta ha rilanciato la battaglia per concedere la cittadinanza a quanti nascono in Italia.

Immediata la replica del leader della Lega: “Letta e il Pd vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli Italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate".

Eh, buonanotte... Se torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli Italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 14, 2021

​E su Facebook Giorgia Meloni ha scritto: “Poi ci chiedono perché Fratelli d`Italia non governa con questa gente...”.

Da parte sua la capogruppo di Forza Italia al Senato, Annamaria Bernini, invita invece alla cautela: "Ora il Paese richiede il massimo impegno per fronteggiare le tre emergenze: sanitaria, economica e sociale. Tutto il resto verrà discusso a guerra finita, compreso il difficile tema dello Ius soli.

In bocca al lupo a @EnricoLetta uomo di profonda competenza ed esperienza. Ora il Paese richiede il massimo impegno per fronteggiare le tre emergenze: sanitaria, economica e sociale. Tutto il resto verrà discusso a guerra finita, compreso il difficile tema dello #iussoli. — Anna Maria Bernini 🇮🇹 (@BerniniAM) March 14, 2021

​Letta: "Il governo del 'tutti insieme' approvi lo Ius soli"

Nel suo intervento davanti all'assemblea del Pd, Letta ha dichiarato di volere "una società inclusiva, in grado di attrarre e accogliere chi viene da fuori".

“Penso che sarebbe una cosa molto importante se questo tempo del governo Draghi, il governo del 'tutti insieme', il governo quindi in cui si faranno meno polemiche fosse il periodo in cui finalmente nascesse la normativa di civiltà dello ius soli, che voglio rilanciare e riproporre".