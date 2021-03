Decreto Pasqua, Vissani: "Il cibo lo andiamo a dare ai cinghiali con la zona arancione"

Lo chef stellato Gianfranco Vissani si scaglia contro il lockdown di Pasqua e chiama a raccolta tutti i ristoratori, penalizzati dalle ennesime restrizioni anti-contagio per la pandemia di Covid-19.

"Loro non dovrebbero pensare solo agli statali. Gli impiegati statali hanno 14 stipendi. Hanno pure qualche incentivo. E ogni mese i soldi arrivano. A noi imprenditori no. Viviamo in un mondo surreale" afferma lo chef, riporta AdnKronos.

Cibo ai cinghiali

"Con la zona arancione il cibo lo andiamo a dare ai cinghiali". Vissani lancia questa provocazione parlando delle difficoltà dei ristoratori dovute alle chiusure per l'emergenza sanitaria.

Poi lancia un appello all'unità.

"In Italia c'è molto individualismo e manca la coesione tra i ristoratori. Non si rendono conto che l'unione fa la forza", dichiara.

Il decreto Pasqua 2021

maggioranza delle regioni passa al rosso

Con il decreto legge pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale da oggi fino al 6 aprile il giallo non sarà più nella mappa dell'Italia: la, e chi rimane in arancione avrà regole più severe per contrastare la diffusione del virus. Solo la Sardegna rimane bianca, con la possibilità di allentare le proprie misure.

Alcune regioni anche se in fascia arancione hanno istituito mini zone rosse (la Toscana ha 3 province in zona rossa: Arezzo, Prato e Pistoia) oppure hanno inasprito le misure anti-Covid. In Campania un'ordinanza del presidente Vincenzo De Luca ha chiuso da giovedì scorso e fino al 21 marzo lungomari, piazze, parchi urbani, ville comunali e giardini pubblici.

Per Pasqua le regole prevedono una zona rossa nazionale che riguarderà i giorni 3, 4 e 5 aprile. In questi giorni, a eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa.