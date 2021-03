Vaccino AstraZeneca, parla la moglie del militare morto: "Mio marito stava benissimo"

"Mio marito stava benissimo", "Era contento di vaccinarsi", "E' successo tutto di notte e all'improvviso". Queste le parole drammatiche con cui Caterina Arena ha raccontato gli ultimi momenti di vita del marito, Stefano Paternò, il militare catanese di 43 anni deceduto a poche ore dalla somministrazione della prima dose di vaccino Oxford. La donna è stata ospite domenica sera di Massimo Giletti in collegamento con il programma "Non è l'Arena" in onda su La7.

"Una giornata semplice"

raccontato in maniera didascalica

Caterina Arena hala giornata in cui il marito ha ricevuto la dose di vaccino, una settimana fa, l'insorgere della febbre e l'ultima sera trascorsa assieme ai figli.

''Ha fatto il vaccino lunedì mattina alle 10. Siamo tornati a casa verso le 17, era una giornata semplice Mentre stavamo tornando a casa ha avvertito qualche brivido. A casa si è misurato la febbre, aveva 39. Ha mangiato, ha preso una tachipirina ed è andato al letto. Dopo un’ora la temperatura si era abbassata fino a 36,5. Si è alzato, stava benissimo, si è messo accanto a mio figlio che stava facendo un disegno. Poi siamo andati a dormire verso le 23-23.30’’, ha spiegato.

All'improvviso la situazione precipita

“Intorno alle 2 mi sono svegliata perché ho sentito uno strano russare, lui si è irrigidito", ha raccontato. "Ho cercato di scuoterlo, aveva gli occhi fissi. Ho chiamato il 118, mi hanno detto subito cosa fare. Dopo circa 15 minuti è arrivata l’ambulanza, i medici hanno praticato il massaggio cardiaco. Dopo 45 minuti circa hanno detto che era deceduto”.

Il sottosegretario Pierpaolo Sileri, ospite di Giletti, ha espresso la sua vicinanza alla donna e alla famiglia, sottolineando che l'evidenza del nesso di temporalità non dimostra il legame fra i due eventi.

"Dobbiamo aspettare l’autopsia, ma era una persona sana ed era contento di vaccinarsi, anzi invitava tutti a farlo”, ha aggiunto la signora Arena, che chiede chiarezza sulla morte del marito.

Le indagini sul decesso di Paternò

Stefano Paternò, il militare di 43 anni di base ad Augusta, è deceduto la notte seguente l'inoculazione della dose di AstraZeneca. Il ministero della Salute ha inviato gli ispettori per verificare la correlazione eziologica fra il decesso e la somministrazione del vaccino.

Intanto la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sulla morte del militare. Tra gli indagati compare il nome dell'Ad di AstraZeneca Italia, oltre a due sanitari dell’ospedale militare di Augusta e il medico del 118 che ha soccorso l’uomo nella sua abitazione di Misterbianco, dove è morto.

Sono in tutto tre le persone decedute in Sicilia dopo aver ricevuto la dose del lotto ABV2856, sospeso da Aifa per accertamenti.